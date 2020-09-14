台股累計今年初開盤迄9月11日共169個交易日，集中市場總成交值為32兆3,641.53億元，市場日均值為1,915.04億元，股票成交量週轉率為77.65％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、5G概念股、物聯網股等，本周指數區間介於12,400-13,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.美國疫情減緩，全球經濟穩步復甦，川普政府選前政策做多，與Fed維持低利率，均有利美股重回漲升軌道。現全球熱錢資金行情仍在，台股整體中多格局不變。台積電8月業績表現亮麗，受惠5G、高效能運算與物聯網等市場需求強勁，創單月歷史新高紀錄，台股在第4季到明年第1季仍有高點可期。

2.在熱錢持續匯入下，新台幣持續走升，目前台股中期均線多頭排列，且國內電子股進入旺季，加上鋼價、銅價走揚，顯示傳產股需求回溫。技術面，台股續作量縮整理格局，在目前電強金弱態勢下，短線有利台股三角收斂整理後往上走高。

(工商 )