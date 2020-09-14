台股上周五（11日）全體上市公司總市值為38兆5,935.71億元，較前周五（4日）總市值增加1,334.85億元，周增幅為0.35％。群益證券看本周台股指數區間為12,500-12,900點，本周看好四大題材類股，包含：面板股、航運股、綠電概念股、塑化股等。
群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：
1.財政部公佈8月出口值為311.7億美元，創史上單月新高紀錄，年增率8.3％則為2018年7月以來最高，表現優於預期，並為疫情以來首度出口連二紅；財政部表示出口最壞狀況已過，預計今年高點將出現在第三季。
2.美國擬將大陸晶圓代工廠中芯國際列為貿易黑名單，由於中芯國際是大陸規模最大、全球第四大晶圓代工廠，若遭美方加入黑名單，勢必引發轉單效應，台積電等、聯電、世界先進等國內業者將受惠。
3.經濟部統計第2季製造業國內固定資產增購（不含土地）為3,475億元，年增4.5％，連續8季正成長，由於國內半導體廠積極布局先進製程與封裝技術，台商回流投資計畫陸續落實，國營事業加速重大投資，製造業投資將持穩。
(工商 )
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