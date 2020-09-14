部分主要市場的疫情升高、美國駕車出遊用油旺季結束，以及美國原油庫存意外增加，使市場供過於求的擔憂加劇，上周五原油價格連續第二周下跌，展望未來，在新冠肺炎疫情仍在全球肆虐與經濟前景仍存在高度不確定性下，短期原油價格料將持續承壓，但部分分析師認為這是一個投資機會，較長期而言油價仍有可為，高盛甚至看好明年第三季油價可望漲至每桶65美元。

上周五，倫敦布蘭特原油期貨收跌0.23美元或0.6%，為每桶39.83美元，再度跌破40美元大關。美國原油期貨幾近持平，終場收漲0.3美元，為每桶37.33美元。兩大合約單周均下跌約6%。

沙烏地阿拉伯意外宣布自10月起，亞洲的供油價格將調降1美元，創下5月以來最大的降價幅度，此舉在上周引爆第一波賣壓，此後整周油價走勢都欲振乏力。亞洲是沙國最大的區域市場，如此急劇的砍價，被視為是在全球疫情升高之際，這個全球最大石油出口國看衰燃油需求的訊號，而包括伊拉克與阿拉伯聯合大公國等其他中東主要產油國通常也會追隨沙國的定價基調。帶動需求的方法之一就是調降價格，如果降價無法發揮成效，那麼石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）或許將不得不重新考慮逐步減產直到今年底的想法。

美國原油庫存數據意外升高觸發另一波賣壓。受新冠肺炎疫情影響，美國的原油需求仍然疲弱，因颶風來襲而關閉的墨西哥灣煉油廠復工速度緩慢，亦是原油庫存攀升的原因之一。

美國能源情報署（ＥＩＡ）上周四公布，截至9月4日當周，美國原油庫存增加203.2萬桶，為7周來首度增加，市場預期為減少133.5萬桶。數據亦顯示上周美國原油煉油量較前一周大減110萬桶/日，導致美國原油庫存量在連續6周下滑後首度彈升。

上周華爾街股市震盪下挫，以及數據顯示美國經濟脫離新冠肺炎疫情的復甦之路恐既漫長又艱辛，使油價走勢更顯疲弱。

原油市場展望短空長多

美國的夏季駕車用油旺季已在勞動節連假後畫下句點，以及華府仍無法通過新一輪新冠紓困振興法案，分析師認為，除非油價跌至主要價值區，否則很難創造出足以扭轉市場的需求。

媒體報導大宗商品交易商已經租用油輪在海上儲存原油與燃油，這表示儘管自5月起大部分防疫封鎖措施已經放寬，帶動燃油需求溫和升高，但陸上的儲油空間仍然耗盡，更增添市場供應過剩的擔憂。

在供過於求的擔憂持續籠罩下，分析師預期近期美國期油價格料將延續上周的跌勢，並預期買家將在油價下探每桶34.82～32.58美元時浮現，而油價的第一個上方阻力預估會在40.90美元，下一個阻力在42.41美元。

以較長期來看，由於印度、美國與歐洲等主要原油市場的疫情升高，以及基於全球經濟前景與原油基本面的高度不確定性，原油價格可能持續承壓，但也有部分投銀與產業分析師認為，短期黃金、原油等大宗商品市場的動盪可能是機會而非風險，並看好未來1至2年油價可望較目前走高，尤其是如果有效的疫苖能在2021年問世。需求復甦的短期前景雖對油價的助益不大，但分析師認為明年原油價格可能至少漲10美元。

俄通社TASS報導，俄羅斯央行上周四出具未來3年（2021～2023）貨幣政策的風險情境預測報告，警告油價可能跌至每桶25美元，這是該央行最悲觀的預測，當中納入的經濟衝擊情境包括地緣政治緊張局勢升高、爆發第二波新冠肺炎疫情、債務問題與貿易緊張局勢等。不過，該央行亦預測油價將在2022年底前，回升到約每桶50美元。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略部門主管Ole Hansen表示，反映疲弱的基本面，近幾周來原油價格進入修正，「我們不認為會再出現急劇的拋售，但必須接受新冠肺炎疫情，以及對疫苗問世時機的懷疑，可能會持續使布蘭特原油價格重返每桶50美元的時間延後到明年」。

需求復甦放緩將使OPEC＋的決心面臨挑戰，這些全球主要產油國在需求回復到足以吸收多餘供應之前就提高產量。石油輸出國組織（OPEC）和國際能源署（International Energy Agency）將分別於9月14日、15日發布每月油市報告，屆時將提供市場基本面指引。

高盛更樂觀預期2021年第三季布蘭特期油可望漲到每桶65美元，不過到明年底可能回落至58美元。

(時報資訊)