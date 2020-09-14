高雄11日發生乙烯外洩，市府宣稱第一時間處置得宜，但國民黨高市議員黃紹庭13日晚在臉書PO文，爆料市府早在9日就在現場測出乙烯，卻到2天後才啟動工業管線管理辦公室OPS應變流程，通知業者關閉管線；對此，市府新聞局、經發局接連發稿駁斥，新聞局長董建宏更回批，議員所說內容與事實不符、打擊基層士氣，市府嚴正表達不認同的立場，並肯定市府同仁的付出。

黃紹庭13日晚間臉書發文「乙烯吸太多還在說謊？拆穿陳其邁及高市府的謊言」，其中特別點出9日晚間9點，市府1999陳情專線收到民眾通報異味的報案，當時相關局處在現場利用「傅立葉紅外線光譜儀」（FTIR）已檢測出是乙烯氣體外洩，現場採樣後，隔天10日市府將採樣的氣體送往高科大實驗室，並確定是乙烯氣體，然而一直到11日中午，乙烯外洩的濃度高達8萬多ppm，已超過一般乙烯背景值10到20ppm的8000到4000多倍，市府1999專線被民眾打爆後，市府才正式啟動OPS辦公室，OPS才通知華運公司，關閉通往三間石化業者的乙烯管線，並且開始緊急搶救。

針對黃紹庭的指控，高市新聞局長董建宏第一時間發出正式聲明，回嗆「在野黨議員監督市府施政雖是本質，但仍須以事實為本」，董建宏強調，周三接獲民眾反映後，環保局人員便立即現場持續監控，周五確認有乙烯外洩，從市長到局處首長，更多次坐鎮指揮，並邀學者及中油技術團隊參與應對討論，且隨時向外界詳細說明情況和進度。

董建宏表示，周三異味通報案件，當晚已經排除狀況，但因環保局稽查同仁本於81氣爆事件經驗，對些微異常狀況沒有掉以輕心，持續監控，才能在第一時間預防、化解危機。

主管OPS管線辦公室的經發局也發稿澄清，9日周三晚間現場測量，「揮發性有機物」與「爆炸下限」未有讀值，不過，數據圖譜異常，需再進行確認，相關人員將採樣送至國立高雄科技大學實驗室分析，於此同時，市府人員10日也持續在翠亨路採測監控。

董建宏進一步解釋，黃紹庭所指FTIR周三晚間測得結果，其實是圖譜異常並不足以確認為乙烯，所以環保局稽查人員才需要採樣送實驗室分析，且雖然周三晚上狀況已排除，但周四相關人員仍再度重返持續追蹤檢測，並無發現異味，也沒檢測到異常狀況，直到周五依實驗室分析結果主動再去擴大檢測，才測出乙烯數值，而非黃紹庭所言「放任乙烯漏了兩天兩夜」。

(中時 )