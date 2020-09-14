中共解放軍近期在台灣西南空域進行大規模海空軍演，民進黨立委王定宇日前爆料，東沙島周遭海域，從9日上午7時起至昨晚，遭到海上民兵、大批船隻包圍，這番言論卻遭海巡署打臉。對此，前國民黨立委孫大千表示，王定宇的說法「唯恐天下不亂」，恐釀社會秩序動盪及國家安全威脅，面對嚴重脫序行為，為什麼蘇可以視而不見，聽而不聞呢？他轟蘇貞昌「睡著了嗎？」

王定宇稱東沙島被包圍，遭海巡署打臉，並澄清，東沙島船隻正常出入，9日至11日偵獲6艘商貨輪通過，並沒有陸船包圍的事情。對此，王定宇則稱，有關包圍的定義，若是指「團團圍住」，台灣國防部所述「並未有此情況」為真，但他所指涉的「包圍」，是依據共軍水面上艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙間，等於切斷台灣與東沙的運補、通行，形成包圍效果的「孤島」，共軍這種做法，台灣必須嚴肅面對。

對此，孫大千在臉書直言，蘇貞昌是睡著了嗎？如果這不算是「散布假訊息」，那什麼才算是「散布假訊息」呢？孫大千提及，台南市議員針對「假三倍券」召開記者會，不過是資訊稍微有誤，就被蘇以散布假訊息移送法辦。姑且不說事後的確發現市面上有假三倍卷，就算消息有誤，對社會秩序和國家安全也不會造成太大的衝擊。反觀王定宇稱東沙島被包圍一事，完全是純屬虛構。如此「唯恐天下不亂」的假訊息，可能會造成社會秩序的動盪以及國家安全的威脅，面對這麼嚴重的脫序行為，為什麼蘇貞昌可以視而不見，聽而不聞呢？

孫大千諷刺表示，看到藍軍就開槍，看到綠軍就裝睡，「在蘇貞昌的眼中，『藍綠就代表了是非』」。

(中時新聞網)