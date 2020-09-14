武界壩昨（13）日因不明原因放水，4人遭洪水沖走釀4死，在車上就寢的盧姓媽媽躲過一劫，成了這起事件的幸運生還者，不過也因此與丈夫、女兒天人永隔，她昨日難掩悲痛向記者表示，「為什麼莫名其妙放水，然後又沒有廣播通知」，她不排除申請國賠。此話惹怒不少網友認為，「當地已有相關警示牌，為何執意闖入？」甚至延伸至爬山或颱風天去海邊也可以國賠等理論，對此律師林智群舉了4個案例解釋。

由於昨日清晨4點多武界壩突放水，釀兩家人家庭破裂，幸運生還的盧妻喊出「不排除申請國賠」，此話讓許多網友大為不滿，認為「當地已有相關告示牌」；而台電也表示「發電廠周邊水域本來就不能戲水」。因此網友延伸許多「可能」可申請國賠的例子，像是「說那爬山或颱風天去海邊也可以國賠囉？說睡在高速公路上也可以國賠囉？說跑進鐵路軌道也可以國賠囉？」

對此律師林智群舉了4個實際情境，回應網友的疑問。首先山與颱風是屬自然現象，政府無法控制，若是颱風天跑去海邊或登山，就屬風險自責；但這次的水壩是人造物，政府有管理責任。第二，高速公路是大家都能使用的，即便你睡在公路上遭撞，仍屬於你與肇事者的糾紛，跟國賠無關係，這是看路權，然而路人在公路上沒路權，這肯定敗訴。

第三，鐵道屬火車行駛的，若今闖入鐵道遭火車撞擊，民眾就要自己負責；相反地，今民眾闖進軌道旁邊，但沒進入軌道，火車若是出軌撞死他，那台鐵還是有責任，因為火車出軌了，當然民眾闖入軌道也有問題，台鐵責任可以減輕，但還是不能免除。其四，在溪邊露營定有風險，但要看損害是由誰造成。若是溪水暴漲，則與政府一點關係也沒有，因這屬自然現象，但這次的意外是因水壩放水，還是因為電腦故障導致的後果，那當然與政府有關係。隨後林智群表示，法律案子每個狀況都不同，若是情況不同，法律效益也就會有所改變。

而針對這起事件，他強調國賠法涉及人民跟政府互動，今天覺得政府放一個警告牌，就可以完全免責，推到極致，那政府隨即可在電視公告「馬路上隨時可能發生車禍，若你因紅綠燈故障受傷，政府都可免責，大家會覺得合理嗎？那政府只要到處放警告牌就好了啊！」他還補充，一邊是「政府過失」，一邊是「民眾過失」，兩者在法庭上都要拿出來檢討，不是一直放大「民眾過失」，就可以得出「政府沒問題」的結論的！

(中時新聞網)