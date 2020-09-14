新北市樹林區文德街一處民宅今天（14日）凌晨4點多發生一起毒品黑吃黑導致的兇殺案件。一名陳姓男子凌晨帶著2把改造手槍與毒品，疑似前往林姓友人住處進行毒品交易時，與對方發生衝突，遭到林男的友人蕭姓男子持尖刀猛砍，倒臥在血泊當中，經民眾報案後緊急送醫，發現晨男身中四刀，其中一刀從右胸砍下至右腋下，傷口長達致15公分，導致傷全身是血，警方獲報後發現現場散落不少毒品，同時循線逮捕行兇的林姓與蕭姓男子。

據了解，陳姓男子向警方供稱，凌晨4點多他從家出發外出找朋友，但是才到有人家裡不久，對方趁他不注意時，就往他身上猛砍。

但陳男於救治時，在褲子內掉出4包毒品，另外還在案發現場遺留疑似改造AR15衝鋒槍1支、疑似改造金牛座手槍1支、改造90子彈59發。

但是警方認為事情並不單純，現場散落不少毒品與2把改造手槍，立刻逮捕涉嫌行兇的林姓與蕭姓男子，林男供稱，陳嫌持槍去找他道歉，林嫌朋友蕭男為求自保，便分持刀、棍攻擊陳嫌，並奪取槍枝。由於雙方都有有毒品前科，警方目前正釐清案發原因。

(中時新聞網)