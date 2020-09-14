根據大陸國家統計局公布70個大、中型城市住宅銷售價月報，三線城市房產熱絡，寧夏回族自治區首府銀川市不僅奪得同比漲幅榜首，新房價格更已連3個月稱霸全國。

7月份新房同比漲幅前10分別是銀川、唐山、西寧、呼和浩特、徐州、南寧、錦州、成都、無錫、揚州，銀川較6月上漲2%，同比漲幅更達到驚人17.6%。據新華社旗下《經濟參考報》記者調查，銀川新房每坪26446人民幣以上已是常見價格，部分熱門區域更達每坪33058人民幣。

據銀川當第房產仲介形容，「房子根本不愁賣，基本處於開一棟清一棟的狀態。」也有銀川投資客表示：「今年房價這麼好，有閒錢放在銀行卡裡，不如拿來做一些投資。」石家莊國大地產分析，7月起房地產市場明顯回溫，跟疫情趨緩有關，潛在客戶開始出手。

《經濟參考報》認為，這些城市土地拍賣市場連續出現「地王」，地價不斷刷新，是房價上漲重要助力。例如徐州上半年土地出讓總金額達248億人民幣，同比增加71.03%；南京上半年甚至出現有土地拍賣達最高限價、競標超過百輪現象；銀川在8月26日不僅有樓面價首度突破每平方公尺(約0.3025坪)5000人民幣，甚至1天內就漲到逼近6800人民幣。

寧夏同策易大房地產諮詢有限公司董事長易榮華認為，銀川房價在省會都市中排名靠後，和周邊省會城市房價差距大，近期漲價有一定程度是補漲。河北大學經濟學院教授張玉梅分析，房地產市場熱絡與貨幣政策較為寬鬆有關。業界人士指出，不排除房地產企業用炒地來製造市場火熱氣氛，房價快速上漲也會刺激恐慌性需求，讓資金流入房市。

(中時新聞網)