武界壩閘門無預警放水造成4死悲劇，閘門為何在無人操控下突然開啟放水，是調查重點。(中時資料庫)

台電大觀發電廠武界壩13日無預警放水，造成2個在下游河床露營的家庭4死悲劇。台電坦承6號閘門在無人操控下突然開啟放水，究竟為何會發生這種狀況？台電內部傳出推測，山區老鼠、蛇類等動物多，不排除是動物闖入控制箱，觸動開關釀禍，但全案已進入司法程序，將由檢警調查釐清真正肇禍原因。

台中市賴姓、盧姓兩家共6人，利用假日到南投仁愛鄉濁水溪「一線天」景點附近河床露營，未料，上游的台電武界壩13日清晨4時12分、5時08分2度無預警放水，傾洩而下的洪流造成3死1失蹤悲劇。台電表示，是因6號閘門不明原因開啟所致，南投檢方晚間訊後諭令蘇姓員工以10萬交保，許姓課長請回 。

武界壩無預警放水，濁水溪頓時洪流滔滔，胡姓婦人睡在車上逃過一劫，其他有5人被沖走，賴姓男子被沖到岸邊獲救脫困，他的妻子陳姓婦人、兒子以及盧家小妹遺體昨日皆以尋獲，盧姓男子遺體則是今天（14日）早上找到。

台電大觀發電廠廠長許宗源表示，武界壩共有11個閘門，平常必須由人員啟動才會開閘門，並預先公告，放水時也會在部落廣播示警，但是昨天6號閘門突然開啟放水，究竟為何會如此，還要進一步調查。

台電已緊急成立應變小組調查，但據三立新聞報導，內部推測山區蛇、鼠等動物多，不排除是動物闖入控制箱，觸動閘門開關釀禍。不過全案已進入司法程序，將由檢警調查釐清真正肇禍原因。

(中時新聞網)