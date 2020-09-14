高雄前市長韓國瑜離開高雄後，回到雲林沉潛休息，但他的一舉一動仍相當受到外界矚目，還有復出政壇時間更引發各界猜測。且最近網路上更流傳他會現身19日斗六人文公園的活動，對此，他本人也發文澄清，目前並沒有出席任何大型活動的計畫、更沒有以自身名義舉辦任何集會的相關規畫。而貼文曝光後，韓粉潘恩西就建議，希望大家給韓國瑜完整而自主的空間，目前一切客觀條件都不是韓國瑜出場的時間，並分析7點原因。

韓國瑜在臉書向大家透露，近期會參加的就是一些老同學的私人聚會，和老朋友聊聊天、敘敘舊，生活非常單純，「謝謝大家對我的關心，也在這裡祝福大家一切平安順遂、吃好睡飽，平安就是福！」這篇貼文曝光後，更是掀起不少韓粉紛紛留言，「市長好好休息，我們等你喔」。

對此，韓粉潘恩西在臉書貼文指出，希望各個直播主能尊重韓國瑜，給他完整而自主的空間，不要越俎代庖去替他決定任何事，不要用自己過度的熱情再次灼傷了他，「韓總因為應允我們的勸請選總統，已經遍體鱗傷，又遇到罷免，一連串挫折已經耗損甚多能量。我當然知道直播主抓到韓粉思念韓國瑜的心情，企圖將反美豬的活動和韓國瑜有所若干的結合，甚至希望他出來站台講話，但這絕對會讓議題失焦。」

潘恩西認為，媒體和網軍絕對放大韓國瑜的一舉一動，而遮蔽了原有反瘦肉精的議題，這個活動是屬於國民黨去籌謀去發揮，韓粉可以從旁協助，但不要拉韓國瑜進來，目前一切客觀條件都不是韓國瑜出場的時間。他直言，「看這幾個月沒有韓國瑜活躍在版面的日子，民進黨自然逃不了應有的檢驗，甚至自曝其短，讓人民看破手腳。」

最後，潘恩西也以7點分析韓國於需要的，分別是「充裕而寬廣的自由空間」、「給他足夠的私人空間」、「去沉澱修復琢磨充盈自己」、「任何不必要的指點江山對他都是累贅」、「此刻的他最需要的不是媒體的關注」、「最好政壇上能夠暫時沒有他的消息」、「沒有消息就是最好的消息非（No news is good news）」。

不少韓粉見狀後也說，「100%認同，真的別再搞他了」、「凡事都會扯到韓國瑜，韓總真是人人愛」、「說的非常正確」。

(中時新聞網)