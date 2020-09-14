9月台指期今日開盤上漲31點，為12694點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期上週五下跌35點至12663點。價差方面，台指期轉為逆價差-12.95點，電子期轉為逆價差-1.14點，金融期逆價差縮至-1.12點。現貨部分，三大法人買超5.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1251口至3424口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2890口至29341口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2339口至-10608口。

永豐期貨表示，由上週五盤面上個股觀察，千金股未見明顯的拉回走勢，顯示資金行情效應持續發酵，而近期個股間輪動快速，不少先前的強勢股大幅拉回，表示月線對大盤上攻仍造成壓力，加上美國科技股漲多面臨修正，盤勢震盪加劇，獲利了結壓力出現，預期短期呈震盪整理格局。

(時報資訊)