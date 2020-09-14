PCB廠—泰鼎-KY(4927)前8月合併營收為79.08億元，年成長6.71%，駐泰代表李應元大使率泰國台商總會及吞武里台商會等一行參訪在泰國深耕近20年的泰鼎電子(泰國)有限公司，雙方對電子產業供應鏈變化趨勢進行交流。

中美貿易戰及新冠肺炎疫情加速供應鏈移轉，且泰鼎-KY投資入主SFT公司後持續優化生產效益，讓泰鼎-KY今年營運未受到新冠肺炎疫情太多影響，隨著傳統旺季來臨，非蘋客戶及組裝廠轉單效應逐步顯現，有助於泰鼎-KY第3季營運表現。

泰鼎-KY自結8月合併營收為10.48億元，月減17.61%，年成長10.75%，累計前8月合併營收為79.08億元，年成長6.71%。

為因應日系及韓系客戶訂單需求，泰鼎-KY逐步優化並擴充SFT產能，預計將單面板產能由14萬米平方提升至21萬米平方；泰鼎-KY今年資本支出估約17.4億元泰銖，包括6000萬泰銖用於泰鼎一廠去瓶頸增加產能，以及添購設備部分，公司亦將投資8億元泰銖，自第3季開始陸續優化二廠生產。

泰鼎-KY表示，公司自2001年創立於泰國龍仔厝府，勤懇耕耘致力於提升員工生活，隨著客戶需求逐漸成長，營業規模自年營收億元泰銖穩健成長至今達近130億泰銖，員工人數達七千人，至今已是全球電視、印表機及家庭網通設備等產品之龍頭電路板供應者；公司在泰國深耕方式即致力於為股東、泰國當地員工、供應商、客戶等各方獲得多贏互惠為目標，理念及成效與新南向政策契合，李應元大使亦熱切期盼能與台商共同在新的經濟趨勢下，透過政府的整合開拓東南亞供應鏈利基，為國家、台商及當地政府創造三贏局面。

(時報資訊)