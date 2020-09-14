投資情緒的不穩定是近期美股大幅波動的主因，美股於反彈一天後上周四再度壓回，雖然主因來自「刺激方案」未能過關，實則是美股估值已經偏高，目前正在進行過高估值的修正，也就是所謂的「擠泡沫」階段。大家聽到泡沫兩字會聯想到2000年的網路泡沫，現在的狀況跟當時不同，當時是資金斷鏈、現在是資金氾濫，且台股電子股早就進入估值修正，因此其影響性不致太大；當估值回到合理價位就不會再重挫了。用台股一支股票愛普(6531)為例，愛普是矽智財族群中最早拉回修正的，股價從565元殺到295元、大跌270元，目前股價已不再隨勢下跌，就是因為股價已進入合理階段。

由於市場派熱衷在低價股動作，導致大多數的電子股(不管好壞)都處於無量盤旋階段，業績好的沒買盤推升、業績差者盤跌向下，除非市場投機力轉向業績成長股，否則單靠低價股支撐人氣的行情無法持久，大盤也難擺脫12500~13000區間整理結構。嚴格說來，當台積電(2330)8月營收創下新高之後，以台積電為主的半導體族群，就將是未來成長性最強的產業，雖然業績股近期不受市場資金青睞，但如同7月份，當市場都在關注下一個可能的千金時，誰又能預測到8月份低價股的崛起？上周五看到高價股(千金股)有了活力，這個族群是近期補跌的中心，高價股止跌也就說明電子股的最後修正接近尾聲，本周業績股有機會進行反彈走勢。(倫元投顧提供)

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