日本製造業的信心在九月出現悲觀，為連續第14個月維持在悲觀。雖然憂鬱有所舒緩，但路透短觀調查顯示，日本從新冠肺炎的經濟泥沼中復甦緩慢。

路透短觀主要追蹤日本央行的季度短觀調查。路透九月的調查顯示製造業在主要產業例如汽車和營建業的脆弱。

路透調查485家日本企業，其中256家進行回覆。一運輸設備製造商指出，汽車和營建機械的銷售沒有正在復甦。

路透短觀信心指出在九月為負數29，稍優於前一個月的負數33，但仍深陷悲觀。八月的調查為創下近六個月最低水準。九月在材料產業例如鋼鐵、有色金屬、紡織和造紙等墜速大於整體指數。

服務業部門指數來到負數18，優於八月的負23。但是在批發業、運輸、公用事業的信心則對整體指數施加更多壓力。

路透短觀計算方式是以企業回報狀況好的，減去回報狀況差的，負數讀數代表悲觀企業多於樂觀者。日本央行預計在十月初公布其短觀調查結果。

路透短觀的製造業信心，預計在12月為負數19，服務業部門預計在負數17。

(時報資訊)