武界野溪意外已3死 盧姓男子找到了！

昨日（13日）在南投縣仁愛武界，有4名遊客因上游台電水壩異常排洪被沖走，釀成3死1失蹤。在經過一天的努力後，空勤總隊、南投縣消防局和武界派出所不放棄希望，今日（14日）全力尋找失蹤的盧姓男子。

今早7時30分，空勤總隊從台中清泉崗機場出發，於近8時在栗栖溪上空展開搜索，在上午8時50分，尋獲盧姓男子的大體，吊掛方式送到現場指揮所處理。

(中時 )