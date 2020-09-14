武界壩洩洪釀3死 第4名失蹤盧男尋獲 09:162020/09/14 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空總今早再度出動，尋獲最後一名失蹤的盧男大體（空勤總隊提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武界野溪意外已3死 盧姓男子找到了！ 昨日（13日）在南投縣仁愛武界，有4名遊客因上游台電水壩異常排洪被沖走，釀成3死1失蹤。在經過一天的努力後，空勤總隊、南投縣消防局和武界派出所不放棄希望，今日（14日）全力尋找失蹤的盧姓男子。 今早7時30分，空勤總隊從台中清泉崗機場出發，於近8時在栗栖溪上空展開搜索，在上午8時50分，尋獲盧姓男子的大體，吊掛方式送到現場指揮所處理。 (中時 ) #武界壩 #盧男 #尋獲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北農地偷填廢棄物 疑為集團性犯罪 04:102020/09/14 地方新聞 新聞早班車》美西惡火空汙 恐釀大規模死亡 07:062020/09/14 政治 代理鄉長嘆 野溪不能露營是常識 04:102020/09/14 社會新聞 晶技、精材財報優 Q3法人按讚 04:102020/09/14 證券．權證 趙婷成首擒金獅獎華人女導 04:102020/09/14 娛樂新聞 放水意外有前例 水利署派員調查 04:102020/09/14 社會新聞 婦居檢13天猝死 採檢為陰性 04:102020/09/14 地方新聞 屏東75社區 農再計畫獲新生 04:102020/09/14 地方新聞 賴童入學中籤 鄰居眼中小暖男 04:102020/09/14 社會新聞 生技IPO 6條好漢搶攻頂 04:102020/09/14 財經要聞 社會熱門新聞 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 找到了 空勤尋獲南投武界壩遭沖走盧姓男子遺體 - 社會 武界壩突放水露營家庭4死 台電不排除肇禍者是「牠」 - 社會 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 武界壩無預警放水沖走5人 目擊者山友現身親曝：有聽到打雷聲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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