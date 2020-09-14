小熊隊投手米爾斯14日對釀酒人投出無安打比賽。(MLB臉書)

小熊投手米爾斯(Alec Mills)14日對釀酒人投出難得的無安打比賽，加上隊友無情猛攻，終場12-0大獲全勝。米爾斯本來只是小角色，因為先發左投昆塔納(Jose Quintana)洗碗割傷手才讓他有登板機會，再次證明棒球場內的任何球員都有機會當上比賽的英雄。

米爾斯自己都很意外，「我不知該說什麼，現在還有點震撼，感覺不知所措。顯然這是一生一次的那種經驗，我會永遠記得。」小熊總教練羅斯(David Ross)說：「我放手讓他投，他今日掌控全場。我們為他高興，能夠譜寫歷史是很特別的一天。」

28歲的米爾斯生涯第15場先發，他的姓名將會留存在隊史英雄榜上。這只是小熊歷來第16次無安打比賽，前一次是賽揚獎投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)在2016年達成，他後來轉到費城人。

米爾斯賽前自責分率4.74，他此戰用掉114球，投出3個四壞保送，寧可保送也不能被敲安。釀酒人最後一個出局者是彼德生(Jace Peterson)，他擊出中間方向內滾被封殺，小熊隊友衝上前簇擁米爾斯，此時也顧不得社交距離了。米爾斯擁抱捕手卡拉提尼(Victor Caratini)，並表示日後會以感激之情回想起這一切。

(中時新聞網)