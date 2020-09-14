櫃買中心14日表示，將於9月15日至18日與凱基證券合作舉辦「台灣企業週線上論壇」之海外法人說明會，本次邀集包含有半導體、生技醫療及網通等產業之9家優質上櫃公司參與，因疫情關係本次法說會以線上會議方式辦理，櫃買中心亦在論壇期間，以櫃買市場之特色及優勢為題，向參與論壇之國際投資人進行專題演講，希望透過本次活動能提升優質上櫃公司國際能見度及增進國際投資人對櫃買市場之認識。

櫃買中心表示，本次包括六角、大學光、力旺、譜瑞-KY、信驊、旺矽、精測、是方及昇佳電子等9家上櫃公司參與法說，共吸引26家來自亞洲、歐洲及美國等地區之金融集團、資產管理公司及基金公司代表，加入論壇期間共計29場次的一對一及一對多會議。

櫃買中心總經理李愛玲指出，在新冠疫情重創全球經濟的情況下，台灣因防疫有成、經濟活動照常，仍有許多上櫃公司繳出漂亮的成績單，2020年上半年有352家上櫃公司的稅前淨利較去年同期成長，約占整體上櫃公司的46％，而129家上櫃公司上半年每股盈餘（EPS）超過2元，表現不錯，許多優質上櫃公司獲得投資人關注，本次活動外資法人參與熱絡。

櫃買中心長期以來對於增進國際投資人認識我國資本市場努力不懈，近10年來外資持有上櫃股票比重從2010年底的11％來到本年8月底的20％，外資持股比例成長近1倍，顯示外資認同櫃買市場及上櫃公司發展，國際資金持續投入。

有關本次線上海外法人說明會之相關影音資訊，將於9月15日置於櫃買中心網站提供點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新消息\櫃買影音\海外法人說明會」）查詢。

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