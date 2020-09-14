士林電機今年大陸及FA工廠自動化事業，均受新冠肺炎疫情及中美貿易戰影響，不過低壓開關等機器事業及重電事業表現不錯，士電評估今年營收及獲利就算無法達到年度目標，也不會太差，明年疫情不惡化，有機會優於今年。此外，士電在離岸風機布局亦有斬獲，接獲三菱重工維特斯高壓配電盤訂單，第一批成品要2022年才會開始出貨。

士電計有汽機車電裝品事業群、低壓開關等機器事業群、輸配電及變壓器等重電事業群，以及工業控制的自動化事業群。上半年受美中貿易戰及疫情雙重衝擊，營收比去年同期下滑，但嚴格控管費用，獲利不減反增，第二季EPS略增至0.77元、上半年EPS維持去年同期1.73元水準。士電強調，士電逐年提升外銷比重，上半年內銷69％、外銷31％，未來成長動能主要是深耕東協市場，將爭取越南電動車市場商機、搶攻東南亞廠房建案對低壓開關等需求，也會全力擴展北美、俄羅斯、土耳其、印度及中東的沙烏地阿拉伯等新市場。

士電指出，士電自動化工控事業群因機械及工具機客戶出口大幅滑落，台中及台南許多工具機廠休無薪假，受影響程度還不明朗。但士電朝向工業4.0發展，又接獲5G、PCB及醫療相關訂單，稍微彌補自動化工控訂單下滑，下半年自動化工控事業群營運審慎保守。

士電耕耘離岸風電產業多年，三菱重工維特斯（MHI Vestas）今年六月公布與歐洲三菱電機達成協議，採購士電生產66V高壓配電盤，主要用在控制和保護電氣設備，未來由士電新竹廠組裝和測試。首批成品預計2022年出貨，2023～2024年安裝在三菱重工維特斯的台灣彰芳二期、西島和中能風場等離岸風場。11日MHI Vestas又宣布，與日立ABB電網簽訂變壓器採購協議，其中關鍵零組件由士電新竹廠提供。

MHI Vestas表示，MHI Vestas在台灣持續推進最具雄心的本土化計劃，於今日完成與日立ABB電網簽訂變壓器採購合約。日立ABB電網透過與士林電機的合作，將離岸風機所產生的電力升壓成66kV的高壓電，經過長途的傳輸，順利送至岸上，用於MHI Vestas在台灣彰芳二期、西島和中能風場的變壓器供應。

(工商 )