靜宜在校內首創試營運基地「主顧咖啡」，教導學生烘焙、沖泡咖啡，及麵包甜點等研發技能。（陳世宗攝）

靜宜「主顧咖啡」由學生自主經營，提供實作場域，以學習取代工讀，在完成學業同時，能習得一技之長或第二專長，有助未來就業或創業！（陳世宗攝）

靜宜大學首創試營運基地「主顧咖啡」，由學生自主經營，扶助安心就學，點亮夢想希望！（陳世宗攝）

靜宜「主顧咖啡」提供師生課堂後的交流空間，也吸引其他大學觀摩取經。（陳世宗攝）

靜宜大學長期推動「1=3，一份愛、三份力量」計畫，扶助學生安心就學、點亮夢想希望！秘書長簡義信更在校內首創試營運基地「主顧咖啡」，教導學生烘焙、沖泡咖啡及麵包甜點等研發技能，並由學生自主經營提供實作場域，以學習取代工讀，在完成學業同時能習得一技之長或第二專長，有助未來就業或創業！

靜宜「主顧咖啡一館」營運深獲肯定，也吸引其他大學觀摩取經；目前正積極籌備的「主顧咖啡二館」，將在近期開幕，呈現專業、嶄新的多功能中心。

靜宜大學校長唐傳義表示，該校創新推動的「1=3，一份愛、三份力量」輔導計畫，由企業及善心人士自發捐助，教育部與靜宜校方會提撥同額補助，讓一份愛心，發揮三份力量，每年嘉惠超過1,600名學生。

簡義信指出，「1=3」計畫不只是單純給予學生補助，更積極提升學生的專業訓練與學習，「含金量」很高！他發現台灣約有4成民眾每天喝1杯以上咖啡，咖啡館也扮演人際關係重要的橋梁。

簡義信說，他很羨慕國外大學一館一咖啡廳，但在台灣的大學因有寒暑假，1年只能營業8個月，商家進駐意願低，這點燃他「創業」的想法。在校內首創試營運基地「主顧咖啡」，提供學生實習打工的機會；並透過「咖啡工作坊」，教導學生烘焙、沖泡咖啡等專業的咖啡知識，也訓練學生營運、設計菜單及研發甜點等。

「主顧咖啡一館」利用靜宜主顧樓的開放式樓梯空間，營造出相當別緻的角落，提供師生課堂後的交流空間，也吸引其他大學前來觀摩學習！

近期即將開幕的「主顧咖啡二館」臨近被評為台中新地標的靜宜「主顧聖母堂」，不僅可作為學生休閒互動場所，並將進一步規劃成多功能中心；未來「主顧咖啡」也可透過產學合作，建立新品牌，協助學生提升就業與創業能量！

(中時 )