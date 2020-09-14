外拍模特兒出身的寫真女星「雞排妹」鄭家純，曾在日本發行寫真集的她，擁有天使臉孔與E罩杯火辣身材，加上大膽敢言，不避諱聊兩性問題，因此受到許多網友喜愛，而她也經常放送辣照，回饋粉絲的愛戴，近日雞排妹迎接27歲生日，開心宣布自創品牌「純色」募資開紅盤，她更加碼曬出私下慶生開趴照，掀裙、亂毛樣樣來，玩得超嗨。

最近主持網路節目又創個人品牌「純色」的雞排妹，拓展事業版圖有成，昨(9/13)她在IG貼出多張照片，表示去了澎湖慶生，包船喝香檳，還在海上看美麗的花火節，更宣布好消息：「20200831生日那天煙火燦爛時，#純愛杯募資達到一百萬」。

一系列照片，可看出雞排妹在海上慶生非常Chill，穿著應景的印花輕薄洋裝，側躺在大大的懶骨頭上吹著海風、喝著香檳，眼神已然迷茫，連狂風吹起了她的裙擺，都懶得多管。

當然在海邊，要維持整齊頭髮不容易，雞排妹大露一頭「黑亂毛」，卻毫不在意，寫下：「幸福，海風吹呀吹 散髮閉眼還是有水啦，生日那天從募資上線前，就一直在想文案和照片排版，我連晚餐在哪吃都不記得，一直在用手機，看完煙火後變客服直到深夜」，去旅遊慶生仍不忘工作，看得出她對自創品牌，有多麼重視。

(中時新聞網)