在科技股再度下挫，導致華爾街股市三大指數數月來首度連續第2周收黑後，在輝達將收購安謀的消息帶動下，周日隔夜市場美股期貨走高，道瓊指數期貨漲逾200點。

目前道瓊指數期貨上漲214點或0.78%，為27,707點。標普500指數期貨漲0.85%，為3,351.5點。那斯達克100指數期貨勁揚逾1%。

晶片製造公司輝達（Nvidia）宣布將以400億美元，從日本軟銀集團收購晶片設計公司安謀控股（Arm Holdings），為美股期貨市場帶來提振。輝達將以股票加上現金的形式收購安謀。

上周標普500指數收跌2.5%，創下6月26日來最大單周跌幅，亦創下自5月以來首度連續兩周周線收黑。上周的跌勢主要由科技股大跌所驅動，標普500科技股指數單周下挫逾4%，創下自3月以來最大單周跌幅。美股市值一哥蘋果公司上周股價跌逾7%。

投銀Jefferies全球股票策略師分析師Sean Darby表示，科技股這波下跌可能是短暫的，其基本面與獲利預期都沒有任何不利之處，美元進一步走軟將帶動科技股上漲，而疫苗的出現或長期利率上揚，都將抑制科技股表現。

(時報資訊)