中美自2018年爆發貿易戰以來，雙方摩擦愈演愈烈，不過，美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）認為，現在美國太多人想防止大陸崛起，可是大陸崛起是阻止不了的，美國必須想辦法與大陸打交道，才能對大陸產生巨大而深遠的影響。

從冷戰結束迄今，美國傳統上是穩定的力量，甚至扮演了裁判角色，但川普總統翻轉美中交往接觸策略，不但揚言美中經濟脫鉤，不再依賴大陸，並採取系統性全方位對抗政策。

對此，據港媒《中評網》報導，博卡斯9日在美國中國總商會舉辦的「解構美中關係新常態」網路論壇上指出，中美兩國之間的緊張關係來自於經濟，因為許多美國公司都認為現在很難在大陸做生意。接著，兩國的變化因國家安全而激起民族主義的對立，但他認為這種情形不會持續太久。

博卡斯指出，現在太多美國人想要阻止大陸崛起，但是大陸崛起是阻止不了的。美國還是必須與大陸打交道，才能對大陸有深遠影響。博卡斯認為，只有民主黨總統候選人拜登當選美國總統，美中關係才會有更多接觸和穩定性，因為兩國還是互需的，美國必須想辦法讓雙方能更好合作，而不是互相指責。

(中時新聞網)