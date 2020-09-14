40多歲中年男子有高血脂問題又不想吃藥，聽信網路傳聞猛吃麥片，血脂不僅沒降、尿酸還飆高。醫師表示，聽信偏方的後果往往得不償失，呼籲以藥物治療搭配飲食、作息才是正道。

根據國健署民國102年至105年「國民營養健康狀況變遷」調查，20歲以上民眾高血脂盛行率高達22.8%，平均每5人就有1人血脂超標，推估全台高血脂患者恐有超過500萬人。

網路上各種降血脂偏方滿天飛，有傳聞指出，捐血不僅可增加新陳代謝，還能大大降低血脂肪。衛生福利部國民健康署近日發文闢謠，以一名65公斤、總血量5000毫升的成人為例，捐血每次最多捐出500毫升，可能只能帶走約1公克脂肪，且新生的血液仍會從身體各處組織帶出血脂成分。

國健署表示，如果捐血人本身血脂肪過高，血液可能含有大量白色油脂，又稱乳糜血，這些捐出的血液恐怕無法使用或需特殊處理，也會增加受血者血管阻塞風險。

除了捐血，吃麥片、喝綠茶也是常見降血脂迷思。台大心臟內科主治醫師、高血壓學會理事長王宗道今天接受媒體電訪時坦言，這些做法都沒什麼效，喝綠茶頂多降低一點點壞膽固醇，吃麥片有機會降個5%到10%，但麥片會使尿酸升高，恐增加痛風風險、影響腎臟功能，若又以全脂牛奶搭配麥片，更是得不償失。

王宗道說，2、3年前國內興起一波吃麥片風潮時，他就曾收治一名40多歲中年男性，由於血脂偏高又不想吃藥，索性以麥片取代主食，結果幾個月後回診，不但血脂沒降多少，尿酸反倒飆高。

想降低血脂，吃藥絕對比吃任何食品、健康食品來得有效和安全，王宗道強調，藥物都經過長時間研究，長期下來可以降低肝、腎等內臟膽固醇、讓血管恢復健康。

「蛤，醫師，可是吃藥會傷肝。」王宗道說，說起吃藥，這是多數患者第一時間的疑問，也是常見的錯誤觀念。根據研究，高血脂患者用藥後，短期內肝指數上升的個案不到2%，另因長期以藥物控制膽固醇，肝臟的膽固醇會降低，肝指數也會逐漸降低，同時減少心肌梗塞風險，才能真正讓人延長壽命。

王宗道呼籲，血脂偏高的民眾若沒有血管疾病，可以先在3到6個月內嘗試飲食控制、減輕體重，若不見成效或本身有血管疾病者，則建議就醫用藥治療，才有機會讓血管恢復健康。

(中時新聞網)