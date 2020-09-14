女星薔薔（林嘉凌）從《我愛黑澀會》出道，外型美豔、體態性感，個性直率敢言又不做作，成為許多綜藝節目的常客。她最近錄《小明星大跟班》分享與網友或酸民的互動，爆料曾收到陌生男放話想跟她共度春宵，薔薔也爽快地提出價碼，如果對方拿得出3000萬歐元，就願意成交。

薔薔在節目中透露，自己經營粉絲團10年了，什麼奇奇怪怪的事情都遇過，除了盜用照片，薔薔也常收到變態粉絲傳來的下體特寫照，不過都是粉絲專頁專職小編在回覆，其中一位是男同志，所以都是爽到小編，有趣的是，該名小編樂於收到下體照，還會拚命要求對方繼續寄，逼得變態求饒「可不可以不要再寄了，我只想跟妳好好聊天！」

除此之外，薔薔也收過男粉絲騷擾訊息「美女我想和妳做X」，看過大風大浪的她，不但不感到害怕，還直接回嗆「3000萬歐元，拿得出來我考慮一下。」結果對方馬上打退堂鼓，「3000萬歐元，不如去買車了。」個性率真的薔薔忍不住直言「當然啊！你有3000萬歐元誰不幹啊？幾億欸！」不做作的一席話逗樂現場來賓，連觀眾都留言笑回：「薔薔真的好實在，比一堆裝清純裝純情的藝人好太多了」。

不過，該名變態網友雖然碰得一鼻子灰，隔幾個月又再傳騷擾訊息「美女你的兩個零好圓好大，好想吃」還將薔薔的性感照一併附上，不過都沒嚇到她，無所謂地表示：「其實也沒什麼呀，這種東西我看了也不怕，我大風大浪見多了這有什麼好怕的呢？對不對！」

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(中時新聞網)