高雄市前鎮區11日發生乙烯外洩事件，遭批延誤通知媒體，市府官員卻稱是韓國瑜時期的錯誤政策，縮減即時災情連結。對此，國民黨考紀會忍不住發聲表示，如果都是「韓國瑜」要負責，高雄市又何必改選。

高雄市前鎮區乙烯外洩，就怕氣爆事件重演，沒想到卻傳出消防局的救災即時派令，延遲2個多小時才發出，遭疑刻意掩蓋，市府官員更稱是韓國瑜時期的錯誤政策，引發外界撻伐。高雄市長陳其邁12日到現場巡視說，「過去的事情就算了，但是我們確實有檢討的空間」，會調整SOP，造成大家困擾很抱歉。

國民黨考紀會在臉書轉PO媒體報導，內容指出，對於乙烯外洩事件，外界質疑高雄市政府反映過慢，經查發現是韓國瑜時期縮減「即時災情連結」，僅提供火災通報。陳其邁檢討後下令，重新開放緊急救護、災害搶救及其他項目。

國民黨考紀會直呼，「真的好棒棒」，2年拼4年，只好把責任推給韓國瑜，如果都是韓國瑜要負責，高雄市又何必改選。

（圖／摘自國民黨考紀會臉書）

(中時新聞網)