在微軟昨（13）日宣布北京字節跳動已經拒絕出售短影音平台TikTok美國業務後，多家外媒引述消息人士指出，字節跳動已經選擇美企甲骨文（Oracle）作為美國業務的合作夥伴。

為何甲骨文會對TikTok感興趣？

美國有線電視新聞網（CNN）昨日引述一名消息人士指出，TikTok和甲骨文將成為美國業務的商業合作夥伴。

報導指出，目前尚不清楚雙方的協議性質，不過消息人士描述，這將不是一起賣斷交易（outright sale）。

另外路透社也引述多名熟知內情的消息人士指出，字節跳動已經中止和微軟的出售談判，尋求和甲骨文合夥。

根據雙方草擬的協議內容，甲骨文將成為字節跳動的技術合作夥伴（technology partner），並且負責管理TikTok的美國用戶數據。

消息人士指出，甲骨文也正在談判是否收購TikTok美國資產股份。

美聯社稍早也引述一名消息人士指出，字節跳動已經選了甲骨文作為比較合意的買家。

目前尚不清楚美國總統川普會否支持TikTok與甲骨文之間的協議。

針對報導，字節跳動與甲骨文尚未回應，白宮則拒絕評論。

8月，川普威脅字節跳動出售美國業務，否則就要在美國禁用TikTok，自此，字節跳動開始和甲骨文和微軟洽談出售事宜。不過8月底，北京發布調整後的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，禁止中國企業在未獲得北京當局許可下，轉讓技術給外國買家，讓TikTok出售的交易再添變數。路透社上周報導，北京寧可關閉TikTok美國業務，也不要它被強迫售出。

微軟稍早已經發布聲明，宣布字節跳動拒絕他們收購TikTok美國業務的協議。

TikTok不賣微軟了 傳甲骨文被選為買家
TikTok 傳力爭期限前售美業務
考驗川普耐性 微軟吃下TikTok 還有2大難關要破

文章來源：Oracle will partner with TikTok in the United States after Microsoft loses bid
文章來源：ByteDance drops TikTok's U.S. sale, to partner with Oracle, sources say

(中時新聞網)

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