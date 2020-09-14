在微軟昨（13）日宣布北京字節跳動已經拒絕出售短影音平台TikTok美國業務後，多家外媒引述消息人士指出，字節跳動已經選擇美企甲骨文（Oracle）作為美國業務的合作夥伴。

為何甲骨文會對TikTok感興趣？

美國有線電視新聞網（CNN）昨日引述一名消息人士指出，TikTok和甲骨文將成為美國業務的商業合作夥伴。

報導指出，目前尚不清楚雙方的協議性質，不過消息人士描述，這將不是一起賣斷交易（outright sale）。

另外路透社也引述多名熟知內情的消息人士指出，字節跳動已經中止和微軟的出售談判，尋求和甲骨文合夥。

根據雙方草擬的協議內容，甲骨文將成為字節跳動的技術合作夥伴（technology partner），並且負責管理TikTok的美國用戶數據。

消息人士指出，甲骨文也正在談判是否收購TikTok美國資產股份。

美聯社稍早也引述一名消息人士指出，字節跳動已經選了甲骨文作為比較合意的買家。

目前尚不清楚美國總統川普會否支持TikTok與甲骨文之間的協議。

針對報導，字節跳動與甲骨文尚未回應，白宮則拒絕評論。

8月，川普威脅字節跳動出售美國業務，否則就要在美國禁用TikTok，自此，字節跳動開始和甲骨文和微軟洽談出售事宜。不過8月底，北京發布調整後的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，禁止中國企業在未獲得北京當局許可下，轉讓技術給外國買家，讓TikTok出售的交易再添變數。路透社上周報導，北京寧可關閉TikTok美國業務，也不要它被強迫售出。

微軟稍早已經發布聲明，宣布字節跳動拒絕他們收購TikTok美國業務的協議。

(中時新聞網)