全球最大的金屬鏈條製造廠-桂盟（5306）集團，目前在手訂單已看到明年上半年，在自行車組車大廠與歐美修補市場挹注大量訂單下，兩岸鏈條產能早已供不應求，桂盟集團今年兩岸都將擴增約一成的產能，以滿足全球市場龐大的訂單需求。

外資已經連續多日買超桂盟，今日早盤股價最高站上187元，漲幅近3％。

桂盟受惠於自行車市場需求增長以及產能利用率提升下，上半年EPS達4.76元，其中第二季單季毛利率衝破五成，營業利益率及稅後純益率也都創下歷史新高。

桂盟8月合併營收為5.68億元、年增40.78％，前八月合併營收36.39億元、年增4.4％。

展望下半年營運，桂盟已規畫增加一成產能，以因應自行車市場的強勁需求，同時歐美補修市場的需求能見度清晰，桂盟下半年的營運表現值得期待。法人表示，桂盟第三季營收將延續第二季創高動能，營收有機會再刷新單季新高紀錄。

(工商 )