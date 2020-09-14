新台幣匯價今早以29.5元開盤後，瞬間再升值逾2角，最高匯價來到29.262。上週集中市場外資賣超53.92億，上櫃股票方面外資買超36.34億。今早新台幣匯價盤中再升值逾7個百分點，持續為全球強勢貨幣指標，本月底為第三季的季底作帳，持續偏強的新台幣讓業者憂匯損擴大。

匯銀指出，外資匯入款以及出口商拋匯，持續推升新台幣走升，今早美元指數在93.28附近整理。

美國將於9/15~16舉行聯準會利率會議，料將維持基準利率於近零水準不變，市場聚焦政策指引、經濟展望預測及主席鮑爾會後記者會，野村證券認為，本次利率會議不會公布重大的政策創新，近期官員談話顯示官員普遍認同不急於在本次會議就宣布採用結果導向的前瞻指引或者大幅調整資產購買計劃。經濟數據留意八月工業生產、零售銷售、新屋開工及營建許可，九月密西根大學消費者信心指數初值。

本周重要國家央行會議，市場預期南非央行可能降息。本周重要利率會議包括:波蘭(9/15，預期維持利率水準不變於0.10%)，巴西(9/17，預期維持利率水準不變於2.00%)，聯準會(9/17預期維持基準利率於0.00%-0.25%)，印尼(9/17，預期維持利率水準不變於4.00%)，英國(9/17，預期維持利率水準不變於0.10%)，南非(9/17，預期降息不到半碼至3.38%)，台灣(9/17，預期維持利率水準不變於1.125%)，日本(9/17，預期維持政策利率於-0.10%)，俄羅斯(9/18，預期維持利率水準不變於4.25%)。

(時報資訊)