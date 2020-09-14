大S與老公汪小菲近期分隔台北和北京兩地，身為寵妻狂魔的汪小菲，昨還直呼：「在北京想台北」，想念妻小之情溢於言表，人在台北的大S近期則把重心放在家庭，陸網友還發文敲碗希望大S早日復出拍戲，對此，汪小菲也親自留言，替妻子說話了。

大S當媽後把重心放在家庭，專心照顧一對兒女，也讓不少觀眾都懷念大S的演技，還有網友為此特別發文，標記大S希望她能回歸螢幕拍戲「現在也希望她可以帶娃的空隙，出來演演戲，就算不是女主，主要劇本好，團隊好，演媽媽也是有很多人看的，反派也無妨。不要忘記你的夢想啊！」並標記汪小菲「姊夫勸勸」。

對此，汪小菲今深夜也現身回應「可是她就是愛孩子，她說了，一個階段要做一個階段的事」，汪小菲透露，大S鼓勵他去拼、實現自己的夢想「經過這一切，我發現她說的都是對的」。

汪小菲微博全文。（圖／取材自汪小菲微博）

汪小菲發聲護大S，獲得網友一片好評，同時，汪小菲也曬出夫妻倆2010年的結婚合照，大讚老婆「多美多清秀」，汪小菲大方放閃，也讓外界見識到夫妻結婚10年感情依舊超甜蜜。

(中時新聞網)