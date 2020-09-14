眼見快艇從3勝1敗聽牌優勢，被金塊14日逼成進入搶7大戰，快艇總教練瑞弗斯賽後不禁感嘆，「我認為從賈瑪莫瑞受傷退場那一刻開始，整個比賽面貌突然發生翻天覆地的改變，就算我用光了所有暫停，也沒法改變場上被扭轉的形勢。」

事實上，瑞弗斯說得沒錯，因為當時下半場打不到兩分鐘，賈瑪莫瑞上籃跟保羅喬治碰撞，整個人重摔倒地，看來傷勢不太樂觀，沒想到他退場休息一陣子，隨後回到場上繼續拚戰，金塊也從落後19分追上，甚至打到末節一舉超前比數。

談到快艇14日在上、下半場表現的差異，瑞弗斯說：「上半場是相當漂亮的比賽，但我們突然止步不前了，也突然停止好好轉移球，就算我們一開始走上正確的軌道，我們卻持續偏離了應有軌道。」快艇上半場攻下63分，下半場才35分。

連兩場西區準決賽都被金塊演出大逆轉，是否代表快艇對於金塊陣容的研究不夠透徹，才會接連兩場把應該到手的勝利或晉級搞丟，瑞弗斯不禁開玩笑表示，「這些問題我們都關注了，我有1000個教練、5名分析師，沒什麼我們看不到的。」

(中時 )