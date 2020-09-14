上游武界壩突放水，在濁水溪露營的2家人被沖走，客廳帳仍殘存，但主人已經回不來。（中時資料照 廖志晃攝）

台中市賴姓、盧姓兩家共6人，相偕到南投仁愛鄉濁水溪「一線天」景點附近河床露營，未料，上游的台電武界壩13日清晨4時12分、5時08分2度無預警放水，洪流滾滾而下造成4死悲劇。幸運生還的盧家媽媽今（14日）晨不到6點在臉書發文，指武界一線天被沖走的「是我家，跟朋友」，表示先生手機無法用了，重要事請找她。短短幾行文字，表面看似冷靜，背後卻是難以承受的悲痛。

武界壩無預警放水，當時賴姓、盧姓兩家共6人，在下游濁水溪「一線天」景點附近河床露營，幸運生還的盧妻胡姓婦人說，2家人深夜各自回帳篷睡覺，因帳棚空間狹窄，她讓給丈夫與女兒睡，她自己睡車上才逃過一劫。

事發當下她被大水聲驚醒，只見周邊的濁水溪河床洪流滔滔，所有人都不見了，嚇得連忙爬到車頂打電話求救，另賴姓男子則是踹破帳篷，被沖到岸邊獲救。

胡姓婦人今晨不到6點，在臉書貼文：「電視新聞播出的，武界一線天附近，被說沖走，是我家，跟朋友。

這2個家庭，受難者，盧OO（我先生）手機無法用了，有重要事，請找我09XXXXXXXX。」。

短短幾句話，看似冷靜告知親朋好友狀況，背後卻是難以承受的悲痛。據了解，賴、盧兩家人交情深厚，聽說南投武界祕境「一線天」很漂亮，所以相約到武界濁水溪畔露營，想不到第一次來此野營就發生悲劇。

胡婦泣訴，凌晨突感覺車子在搖晃，又聽到「轟隆、轟隆」的水聲，本來以為是下雨，連忙下車查看並提醒睡帳篷的人。不料，一下車就發現溪水已經淹到膝蓋，連忙大聲呼喊，卻未獲回應，急忙拿起手電筒照射，才發現其他人和2頂住宿帳篷都被大水沖走不見蹤影，只剩下2頂客廳帳。

因當時濁流滔滔，她心急之際攀上車頂，用手機求救，但電話打不通，後來用LINE傳求救文字，請朋友幫忙報案求援。

(中時新聞網)