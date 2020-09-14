海峽論壇王金平遭辱 蘇揆：還去的話國人印象可想而知 10:032020/09/14 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆回應王金平率團(張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海峽論壇國民黨代表團、前立法院長王金平還要不要去，今晚就要決定，行政院長蘇貞昌今天表示，國民黨已遭辱求和還要派團，國人有何印象應該可想而知。 海峽論壇王金平遭辱是登陸求和，對於遭貼標籤後是否前，國民黨尚未決定，但蘇揆的看法非常明確。 蘇揆上午出席「健保25週年排字活動及健康存摺登錄破168萬人、500萬人抽獎活動」 受訪時說，中國已定調論壇就是統一，國民黨要派人去卻被羞辱成求和，這種情形下如果國民黨還要派團、王金平還要去、國人是什麼印象就可以想像。 (中時 ) #海峽論壇 #王金平 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央視「求和說」 侯友宜：盼是平等對待的交流 11:482020/09/13 政治 不滿央視「求和說」 江啟臣：海峽論壇變調 11:352020/09/13 政治 科技教育熱！花縣府舉辦論壇 探討AI新世代 14:152020/09/13 寶島 櫃買中心辦台企週 15日起線上論壇提升企業能見度 09:262020/09/14 財經 陸央視女主播「求和說」惹議 連勝文：解鈴還需繫鈴人 01:532020/09/13 政治 國民黨出團登陸 今晚做決定 04:102020/09/14 政治要聞 我見我思：陳琴富》兩岸領導人都要求和 20:202020/09/13 名家 台灣權王開講 權面放大獲利 04:102020/09/14 證券．權證 文化大學法學院長王志誠 適用私部門 三點待釐清 04:102020/09/14 財經要聞 央視滅火 歡迎王率團尋求和平 04:102020/09/14 政治要聞 政治熱門新聞 瘦肉精美豬要來台了 高雄街頭民調結果出乎意料 - 政治 獨》擬取消出團海峽論壇 國民黨16時說明 - 政治 炒蒜價黑手抓到了！林佳新PO不自殺聲明：有6個是立委的樁腳 - 政治 不爽被批雙標 范雲晚間千字文反擊「又扯韓國瑜」 網：可以換別招嗎 - 政治 美豬美牛爭議後最新「政黨民調」曝光 這黨支持度嚇到網友 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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