海峽論壇國民黨代表團、前立法院長王金平還要不要去，今晚就要決定，行政院長蘇貞昌今天表示，國民黨已遭辱求和還要派團，國人有何印象應該可想而知。

海峽論壇王金平遭辱是登陸求和，對於遭貼標籤後是否前，國民黨尚未決定，但蘇揆的看法非常明確。

蘇揆上午出席「健保25週年排字活動及健康存摺登錄破168萬人、500萬人抽獎活動」 受訪時說，中國已定調論壇就是統一，國民黨要派人去卻被羞辱成求和，這種情形下如果國民黨還要派團、王金平還要去、國人是什麼印象就可以想像。

(中時 )