9月22日是特斯拉電池日，今年結合股東大會，因應疫情在加州廠以線上直播方式進行，執行長馬斯克(Elon Musk)預告承諾，會有「很多令人興奮亮點」，市場預期可能會公布更多百萬英哩(約161萬公里)細節。

今年特斯拉已陸續曝光不少專利，根據先前已揭露內容，百萬英哩電池是採用單晶NMC532陰極和全新先進電解質的鋰離子電池，能大幅提升電池使用年限。市場分析指出，新電極組合可使電池充電週期達4000餘次，未來特斯拉可望不更換電池累積行駛里程就超越燃油車。

特斯拉紐約股價8月31日收盤498.32美元締造歷史新高，隔天盤中甚至上達502.49美元，不過隨後賣壓湧現，9月8日更曾締造史上最慘單日跌幅21%，不過不少分析師認為只是正常漲多後拉回調整過程，過去3個交易日也確實回拉，上周五收盤價是372.72美元，盤後價繼續微幅上漲0.28%，達373.75美元。

(中時新聞網)