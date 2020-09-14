紅襪林子偉本月9日之後首次獲得打擊機會，14日他擔任先發游擊手打第9棒，可惜4次打數掛零。林子偉擊出兩次飛球與兩次滾地，至少都沒有被三振，打擊率降到0.189。意外的是紅襪投手群表現英勇，將生猛的光芒壓制在3分，終場6-3獲勝。

首局上捕手瓦茲奎(Christian Vazquez)以兩分炮助紅襪領先。光芒下半局立刻反攻，首打席藉著失誤上壘，接下來林子偉接到滾地球成功策動6-4-3雙殺，將壘包清空，但是紅襪投手裴瑞茲(Martin Perez)又挨了連續安打失掉第1分。

第4局光芒又靠著失誤上壘，這次失誤的是游擊手林子偉，他傳球失誤沒能殺到亞當斯(Willy Adames)，紅襪全場共3次失誤。接著光芒史密斯(Kevan Smith)轟出全壘打，將亞當斯一起送回。

紅襪後來反攻4分逆轉，包括阿洛尤(Christian Arroyo)的兩分炮。阿洛尤上個月因為28人縮編而被印地安人釋出(球團留下張育成)，阿洛尤改披紅襪戰袍，打擊率有0.278。

今年紅襪已無望季後賽，他們17勝31敗分區墊底，但他們還有扮演攔路虎的機會。本周他們先後有馬林魚3連戰、洋基3連戰，馬林魚正在爭搶國東老二，洋基正在爭美東老二，能否掃平紅襪攸關這兩隊的季後賽席位。

(中時新聞網)