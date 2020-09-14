普侯斯再次用球棒寫歷史！今（14）日在有「打者天堂」之稱的丹佛庫爾斯球場，紅雀、洛磯之戰8局上，他在球數1好1壞時揮出左外野402呎遠的大號全壘打，是1支2分炮，助紅雀隊以4比3逆轉超前；終場則以5比3獲勝，這一轟是此役的勝利打點，也是普侯斯生涯第660轟，追上前巨人隊傳奇球星威利．梅斯，並列大聯盟史上第5位。

天使隊總教練麥登表示：「（普侯斯）這一轟幫助球隊贏球，又創下個人紀錄，沒有什麼比這個更完美了，希望他這一擊也能激勵我們，讓大家振作起來。」天使目前戰績在美聯西區墊底，進季後賽已不可能。

現年40歲的普侯斯大聯盟生涯進入第20年，這幾年不斷創紀錄，2018年達成3000安里程碑，今年又超越羅瑞格茲，成為史上打點排行榜第3位。昨天的雙重賽又使其二壘打總數達到669支，超越前太空人隊畢吉歐，成為史上第5人。而他也是唯一擁有650支全壘打、650支二壘打的強打者。

普侯斯660轟當中有312轟是在主場擊出，348轟在客場，曾在38座球場揮出全壘打，有452名投手挨轟。下個目標是A-Rod的696轟，今年普侯斯已揮出4轟，例行賽所剩不多，最快大概要到明年球季了。

球季初當天使隊到舊人山比賽時，威利梅斯曾發訊息給普侯斯說：「時侯到了。」這也意味著普侯斯會追上並超越其紀錄，如今也真的做到了。

普侯斯表示：「我的名字能與這位傳奇人物並列真的非常光榮，達成660轟時真的難以置信，這是一直以來的夢想，我做到了！我要把這些事告訴兒子、孫子，代代相傳，成為家族史上光輝的一頁。」

(中時 )