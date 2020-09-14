繼武漢弘芯半導體後，紫光集團也傳出財務危機，多家債權銀行擬成立債委會，儘管消息遭到紫光否認，但業界認為，從半年報的現金流量和負債來看，該公司的確面臨極大的償債壓力。

綜合外媒報導，紫光集團的前身爲清華紫光，是得到大陸政府重點支持的半導體公司之一，該集團近期卻傳出債務危機，償債壓力大增。對此，紫光集團發布聲明指出，關於債權銀行將成立債委會為市場傳言，並強調各期債務都正常按期兌付，整體經營穩定，營運業務發展良好。

報導指出，儘管紫光集團並未如市場傳言成立銀行業金融機構債權人委員會，其仍然面臨著沈重的債務壓力。據了解，該集團目前在大陸境內的存量債券共有17檔，規模高達224億元人民幣（下同），償債高峰集中在今年底；該集團的短期借款327億元，較去年底大增51億元；長期借款478億元，較去年底增加100億元。

此外，紫光公布的財報也顯示，該集團上半年的虧損金額擴大至33.8億元，上半年經營活動產生的現金流量竟由去年同期的94.11億元，轉為淨流出的41.64億元。

(中時新聞網)