日本軟體銀行在周一宣布，已經同意將晶片設計公司安謀(ARM)以400億美元的價格賣給輝達(Nvidia)。

輝達將支付軟銀215億美元股票以及120億美元現金，其中包括簽約金的20億美元。在該筆交易中，軟銀及其願景基金擁有安謀25%股份，兩者並擁有輝達的6.7~8.1%的股份。

依據安謀的未來商業表現，軟銀可能額外獲得50億美元的現金或股票，安謀員工也可能獲得輝德15億美元的股份。

軟銀在四年前以320億美元獲得該家英國晶片設計公司。一消息人士指出，軟銀高層對軟銀的股價感到不滿，並對軟銀的私有化進行初期討論。預計在軟銀確定出售安謀後，這些談判將獲得更多進展。

軟銀與輝達的交易必須獲得各國監管機關的批准，預計在英國、美國和中國將得以通過，但是半導體產業風貌將有變動，對蘋果等多家公司而言中立技術的供應商，將落入輝達手中。

輝達執行長黃仁勳指出，將保持安謀授權政策的中立性，並將擴展IP授權內容。

安謀並未對該交易發表評論，因為談判為秘密進行。黃仁勳指出，一個新的人工智慧研究中心將在安謀的劍橋總部新設立。輝達為圖形晶片製造商，目前擴展業務至人工智慧和資料中心。安謀入袋，將添增輝達與英特爾和AMD的競爭力。

(時報資訊)