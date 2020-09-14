消息人士透露，熱門短片分享app抖音的中國母公司字節跳動已經選擇甲骨文做為抖音的美國科技夥伴，而甲骨文將取得抖音大筆持股。

稍早前微軟宣布，字節跳動已經選擇不出售抖音的美國資產。知情人士透露，字節跳動現在正與甲骨文展開獨家談判，討論讓甲骨文入股抖音。

上周四在媒體報導甲骨文對抖音有興趣後，甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）在季報後的法說會上直接要求與會者不要提出相關問題，並表示公司不會對此報導發表評論。但此前《金融時報》報導，甲骨文打算與General Atlantic、紅杉資本（Sequoia Capital）合力競購抖音的美國業務，這兩家股權投資公司都已是字節跳動的董事會成員。

微軟在此役敗陣，對執行長納德拉（Satya Nadella）而言，是一次象徵性的挫敗。抖音靠短片中的廣告創造營收，微軟也有自己的廣告事業，如搜尋引擎Bing。納德拉在成為執行長之前，即負責廣告業務。

與微軟一樣，甲骨文也提供雲端基礎建設，是抖音在美國可以借助之力。根據科技調研公司Gartner提供的數據，以2019年營收計，甲骨文尚排不進前五大雲端基建服務公司，而微軟則排名第二。甲骨文董事長暨科技長艾利森（Larry Ellison）上周四表示：「甲骨文在雲端市場佔有獨特的地位。」

(時報資訊)