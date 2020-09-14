高市前鎮區日前發生乙烯管線外洩，引發民眾恐慌，市府也遭質疑刻意隱匿事情。然而，民進黨高雄巿議員陳致中則認為，災情通報機制未能讓居民、媒體立即了解，其原因是韓市府時代修改作法，而高雄市長陳其邁了解後，已要求消防局檢討改進。對此，臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」諷刺表示，看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了！

高巿府消防局日前指出，「即時災情連結」系統原為所有消防派遣案件均全部顯示，但在去年4月間，因考量災害現場人員管制及圍觀問題，因此限縮案件類別，未披露全部派遣案件。對此，陳其邁強調，未來不管是工安事件或救難，都要立即公開資訊，以「主動公開」原則，增進人民對公共事務之了解、信賴，至於現場管制問題，則可透過相關配套解決。

據《ETtoday新聞雲》報導，高雄911發生乙烯外洩一事，陳其邁事後要求各局處統整事發過程的大事紀，以便紀錄與檢討。對於外界質疑「應變過慢」一事，發現在韓國瑜執政時期，縮減消防局派遣案件公告，陳其邁也下令立即更新系統，將全部訊息改為公告，以便大眾即時獲得重要資訊。

對此，臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」諷刺表示，「看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了」。該粉專認為，高市府不反省自己給媒體的資訊為何延遲，竟繼續甩鍋。該粉專也質疑，消防局提供媒體資料延遲，對民眾揭露資訊掩蓋，竟然可以用「過去系統對外揭露資訊限縮」這個理由大甩鍋！「自己行政機關內部的人也看不到系統通報即時處理嗎？邁擱騙啦？」

該粉專也表示「不過這期程表不公開還好，一公開我們可以看出更多端倪」、「韓在任一年半內有風災水災，也是系統限縮項目，但是怎麼沒有媒體抱怨資訊掩蓋資料提供延遲？」、「更有趣的是，期程表一公開，9月3日的公開項目也是限縮的啊！怎麼不說邁邁關掉系統？」

(中時新聞網)