南韓39歲知名女星張娜拉，她的爸爸朱虎聲近日在個人社交平台上開心宣布加中有子女要準備結婚引發網友熱議，而張娜拉過去與哥哥的合照也一併被網友挖出，兄妹倆的「超強童顏」再度掀起討論。

以歌手出道的張娜拉，擁有甜美的臉蛋與清純的氣質，加上溫柔的歌聲，2001年推出首張專輯《First Story》便拿下最佳新人、MBC十大人氣歌手等音樂大獎，一夕間知名度大開。後來轉戰戲劇圈後再以精湛又自然的演技獲得觀眾喜愛，陸續推出《明朗少女成功記》、《紅豆女之戀》、《命中注定我愛你》、《皇后的品格》等電視劇作品皆創下超高收視，讓她成為一線女明星。

在 Instagram 查看這則貼文 장나라（@nara0318）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 上午 2:32 張貼

家中除了張娜拉以外，同樣是演員出身的爸爸朱虎聲，11日在個人FB上開心宣布張娜拉44歲的哥哥張誠元(장성원)即將在10月31日舉行戶外婚禮，而婚禮形式會依照政府的規定辦理，到時也會以YouTube直播方式與粉絲們分享喜悅。

在 Instagram 查看這則貼文 Sung Won（@sungwon_jang0807）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 2 日 下午 9:25 張貼

事實上，張誠元與父親、妹妹一樣是演員，過去曾在《Change》、《老師的恩惠》、《成為王的男人》等片中演出，與張娜拉的感情也十分要好不時可以看見兩人的合照，他的臉蛋不僅與張娜拉一樣「凍齡」，穿著打扮也相當年輕，絲毫看不出年紀，消息一出兩人的合照也被粉絲再次挖出。

「超強童顏」令網友忍不住讚嘆「這是什麼神仙家族」、「這一家的顏質太高了」、「感覺嫂嫂也是美女」。

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(中時新聞網)