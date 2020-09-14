香港全民檢測「普及社區檢測計劃」於9月1日展開，今天（14日）是計劃的最後一天，至今共找到26宗個案。被問及隱形患者較預期少，港公務員事務局局長聶德權出席港台節目《千禧年代》時承認，陽性個案相對人口的比例並不高，他相信仍有隱形患者，認為數據代表了本港疫情大幅緩和後的尾段。不過，他稱疫情至今仍未「斷尾」，故亦不能掉以輕心，以防反彈。

據港媒報導，至昨日晚上8時，累計合共有約171.9萬人接受採樣。聶德權說，今天是最後一天，呼籲未參加的市民把握機會，無論有否網上預約，都能參與計劃。聶說，昨日有5.3萬人接受檢測，當中有3.4萬人並無預約，都一樣能採樣。

港府曾估算，香港仍有約1500名隱形患者。全民檢測至今共找到26宗個案，被問及隱形患者較預期少，聶承認，相對人口的比例並不高，並相信仍有隱形患者。他認為，數據代表了本港疫情大幅緩和後的尾段。不過，他稱，疫情至今仍未「斷尾」，仍有隱形患者及傳播鏈，加上已放寬部份防疫措施，故亦不能掉以輕心，以防反彈。

被問及會否再辦全民檢測，聶指，日後會集中特定高風險群組的檢測，並會擴大組別，以及早識別患者。

聶德權表示，全民檢測找出23名確診者，涉及8男15女，年齡為22至92歲，當中包括退休人士、孕婦、主婦、冷氣技工、保安，以及至少5位飲食業從業員，涉及社會不同層面，認為傳播鏈廣泛。他表示，計劃的陽性比例反映，疫情已到「水尾」，但始終「未斷尾」，尤其昨日本地個案稍微回升至11人。

(中時 )