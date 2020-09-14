罷免王浩宇最新進度。(取自罷免王浩宇臉書粉專)

桃園市議員王浩宇因公開言論屢次引發爭議，且經常開闢新「戰場」，有民眾看不慣行徑，因此發起罷免活動，第一階段通過，目前已正式開始第二階段連署。第二階段從8月15日至今，限期60天的連署時間已經只剩19天，對此，罷免王浩宇粉專也曝光一張圖表，表示目前的連署進度離達標還有45.45%。

罷免王浩宇粉專透露，剩19天，離達標還有45.45%，經過週末這兩天內壢日的努力，衝出了一番佳績，經總部統計，這兩天總共收到三千多人次的連署，距離達標還剩下45.45%！感謝所有辛苦的志工以及前來連署的你們，我們還有19天能夠再努力！最後衝刺19天！

罷王總部執行長邱仁德里長則是在臉書透露，「一大早就少了一個點(連署地點)....關了一扇窗 開了ㄧ扇門，天無絕人之路～立刻激發出另一個更讚的點！接到電話說：又被趕了喔...於是乎～還是要感謝...凡是謝恩。」

而之前邱仁德也曾說，有很多民眾向他們反應，比起要記名、留下資料的連署，他們比較傾向在罷免投票當天出來投票，因為怕在連署時留下的資料，會導致未來被「查水表」，這讓邱仁德相當憤怒，直呼現在的政府到底在搞什麼。

(中時新聞網)