台北市長柯文哲與夫人陳佩琪。（圖／摘自陳佩琪臉書）

台北市長柯文哲妻子陳佩琪，除了經常在臉書替柯文哲發聲，也常分享家庭生活。陳佩琪昨（13）日在臉書提起一件往事，曾要兒子把老爸柯文哲當「動物」，觀察他從下班回家都做了什麼。網友看完後開玩笑說，原來柯文哲差一點成了「可愛動物」。

陳佩琪表示，有次看完夜診10點多回到家裡，兒子跟她說，老師要他們觀察一種動物，看看牠們在一段時間內都做些什麼，然後寫在聯絡簿上。

因為家裡沒寵物，時間也晚了，陳佩琪聽了之後傻眼，但也不想叫兒子瞎掰應付老師，正在苦思解決之道時，剛好柯文哲從醫院回家了，於是靈機一動，跟兒子說「會動的動物回來了，你觀察一下他短時間內做了什麼事吧！」

陳佩琪說，想也知道一定是吃飯、喝水、看電視，但兒子不依，認為老師要他們觀察的應是像動物園內的那種可愛動物才是，老爸算哪根蔥啊，只好半夜帶著兒子到外面找動物，最後在一家已打烊的麵店前，看到一隻慵懶的老土狗，半瞇著眼睛快睡著了，於是叫兒子勉為其難，就把牠當觀察對象吧！

網友笑說，「原來市長差點也成了可愛的動物之一」「瞬間感覺柯P長住木柵」「智慧的父母真有超水準的演出。讓人欽佩」「好想聽演講」「這個靈機一動真的太有梗了」「母子對話好可愛」。

上個月中應捷運局之邀，到北投會館和一群來自花東的小三、小四生對談，他們約莫9、10歲左右，接這個活動，起初有點惶恐，因自家小孩已經脫離這種年紀很久了， 實在不知道該講些什麼，於是從網路上找到一則統計小學生最關心的十項議題，... 由陳佩琪Peggy 發佈於 2020年9月13日 星期日

(中時新聞網)