SEMI國際半導體產業協會於今(14)日宣布全台最大年度半導體盛會SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23至25日於台北南港展覽館一館登場。今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館和19場國際論壇，將聚集550家廠商，展出超過2,000個攤位，並吸引45,000位專業人士參觀；為了讓全球參觀者即時掌握最新展會盛況，SEMI推出全新虛實整合展覽平台，為實體展覽活動開啟嶄新的虛擬觀展體驗。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「2020年疫情打亂了全球展覽的腳步，無數活動被延期或轉到線上進行，雖然以更數位化的方式呈現活動內容，仍無法複製實體展覽的臨場感受。今年，SEMI仍在遵守高標準的防疫規範下，維持實體展出既有規模；然而考量到世界各地參觀者的觀展需求，SEMI首次推出SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台，整合線上線下觀展功能，讓參觀者不受空間所限，掌握第一手半導體產業脈動。」

邁入第25屆的SEMICON Taiwan持續透過「引領科技潮流、推動技術演進、促進合作交流」串連國內外完整微電子產業生態圈，讓SEMICON Taiwan成為引領全球半導體技術不斷突破，帶動科技創新的重要盛會。在實體展覽部分，預計展出15大主題專區及創新館和19場國際論壇，集結全球半導體企業領袖、高階主管及產官學界專家，將透過多元主題的系列論壇和創新技術發表會，深度剖析產業趨勢和技術動態。

SEMI首次推出的SEMICON Taiwan 2020 Hybrid，除了將展館空間概念複製至線上提供遠端觀展外，每個線上攤位都可以瀏覽展商的產品資訊、參觀者也能線上參與論壇或與展商直接交流；此外，還可配合VR眼鏡體驗360度虛擬展區，讓無法造訪的參觀者彷彿也能親臨現場，此全新虛擬體驗預計將吸引無數來自全球的線上人潮。以現階段B2B展覽而言，SEMICON Taiwan「Hybrid」的模式與規模領先其他各大展覽，此創新觀展應用方式也將成為未來商展的趨勢。全新SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台預計在9月22日正式上線。

(時報資訊)