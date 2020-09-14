上周五馬來西亞棕櫚油期貨下跌，因產量上升和對需求的擔憂，因貿易機構指出，8月來自最大買家印度的進口量較上年同期下降13.9％，這是由於當地冠狀病毒病例持續增加，酒店和餐館的需求復蘇緩慢。

船運調查機構的資料顯示，9月上旬棕櫚油出口強勁，較上月同期比增加10到25.6%，因此支持期價；另外，周四馬來西亞棕櫚油局的資料顯示，8月底馬來西亞棕櫚油庫存略增加，但是增幅低於市場預期，因為進口急降，而國內需求增加，該資料顯示，8月底棕櫚油庫存較上月增加0.06%，這是自4月份以來庫存首次提高，而產量增加3.07%。

終場11月棕櫚油下跌3林吉特，或0.11％，報2,811林吉特（677.19美元），連三跌，累計一周下跌0.85％；大連期交所豆油上漲0.59％，而棕櫚油上漲0.31％；芝加哥期交所豆油上漲0.69％。 。(商品行情網)

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