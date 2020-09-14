需求疑慮，上周五歐美原油期貨漲跌互見；受原油庫存增加，以及美國上周初領失業救濟金人數未減，引發市場對原油需求與經濟復甦的擔憂。據了解，截至9月5日當周，首次請領失業救濟金的人數維持在88.4萬人，顯示夏季勞動力市場的改善趨勢已經停滯。

此外OPEC成員國伊拉克及奈及利亞8月份的減產幅度分別為每日119萬桶和43萬桶，其中伊拉克要求將減產計畫的目標再延長兩個月至11月，以防止在9月底前無法兌現。也由於市場對伊拉克能否朝目標繼續減產出現疑問，因此面臨需求不明朗以及供給疑慮，使得油價近期開始修正整理；其中美國原油漲幅0.1%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.03美元，報每桶37.33美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.09美元；10月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.09美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.23美元，報每桶39.83美元。(商品行情網)

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