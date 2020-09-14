NVIDIA(輝達)大動作宣布，將以400億美元從軟銀手中收購矽智財大廠Arm(安謀)，此併購一旦成立，將震盪全球半導體市場，甚至恐對現階段已經備受挑戰的大陸半導體市場徒增威脅，故也有外媒指出，在陸美對抗加劇的前景下，NVIDIA收購ARM行動可能會遭到北京當局拒絕，在此消息催化下，聯發科(2454)旗下，同樣為矽智財大廠的晶心科(6533)今早盤後一舉帶量攻上漲停、鎖在137.5元，收復5日線、月線。

外電報導指出，軟銀2019財年創下有史以來最大年度虧損，淨虧損達到9610億日圓，這也使得軟銀欲出售安謀股權得消息浮出檯面，據悉，協助軟銀出售ARM股權的高盛一開始曾接觸蘋果、高通、Google、三星以及NVIDI，但僅有NVIDIA表示有興趣，現階段NVIDIA需要與軟銀進行30~45天的協商談判，方能決議收購成立或是告吹，只是現階段大陸、美國關係緊繃，該收購案需要經過各國金融監管單位同意才可以成立，故此收購未來也有可能遭到北京當局的阻攔，徒增變數。

Arm架構目前在晶片市場中佔比極高，目前美中關係已經相當緊繃，一旦此收購成立，勢必恐對大陸亟欲發展的半導體自製徒增困難度，這也使得市場解讀，晶心科有機會順勢受惠，加上聯發科在大陸市場發展成熟，晶心科還有聯發科做後盾，更添想像空間。

(時報資訊)