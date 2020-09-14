1.聯電(2303)：Q3業績可望創高，投信持續買超卡位，今日人氣不墜，盤初股價漲近4%，越過5日線。

2.第一銅(2009)：上周五期銅上漲70.5美元、漲幅逾1%，激勵今早放量衝上漲停10.3元。

3.新鋼(2032)：8月營收年增8.13%，上周五獲外資轉買超，今盤初股價一度觸及漲停，重回5日線上。

4.海光(2038)：風電題材續吹，外資上周五又轉買超，今盤初股價一度漲近8%。

5.正隆(1904)：蘋果助攻，Q4營收拚百億，外資上周五轉買超，今早股價開高走高約4%。

6.興勤(2428)：宅經濟加溫Q3營運，多方蘊釀股價反轉，早盤反彈逾2%，站回5日線。

7.凱美(2375)：顧客拉貨強強滾，股價結束整理格局，攻高半根漲停板。

8.愛山林(2540)：928黃金檔期即將登場+自地自建挹注營運，大漲4%，惟反壓尾隨在後，股價震盪翻黑。

9.橙的(4554)：歐洲客戶回補庫存帶動營運轉骨，大漲9%拚漲停。

10.可成(2474)：Q3業績拚季增，185元形成底部，早盤反彈上揚逾1.8%。

11.中壽(2823)：遭踢除0050成分股，股價承壓惟已在低檔，下挫幅度有限。

12.佳龍(9955)：Q4黃金旺季看漲，買盤進場布局，放量觸及漲停。

13.美律(2439)：8月營收為今年高點，Q4仍有可為，多方增溫反拚回160元。

14.大東(1441)：受惠美制裁新疆棉，可望迎轉單，早盤強登漲停，闖近3個月高價。

15.聚隆(1466)：防疫題材持續受惠，不畏外資連2日賣超，資金轉入傳產，股價高漲逾8%，站穩所有短均。

16.晶電(2448)：Mini LED下月投產，明年首季在台拚產能全開，晨盤帶量走揚漲逾2%。

17.隆達(3698)：與晶電合資富采投控，富采投控將於下月20日上市，早盤喜漲逾2.5%。

18.天瀚(6225)：8月營收年增248.7%，股價再度跳空漲停，連拉2根漲停。

19.松翰(5471)：影像晶片接單旺，下季可望不淡，不懼外資轉賣超，晨盤飆上漲停，強拉長紅K線。

20.中興電(1513)：工程及設備訂單挹注，8月營收寫今年新高，惟外資、自營商聯手轉賣超，賣壓沉重，早盤翻黑重挫5%。

21.台康生技(6589)：第三階段生物相似藥授權里程碑達標，上周五獲投信擴大買超，今早跳空漲停開出，開盤1小時成交量衝出近3.9萬張。

(時報資訊)