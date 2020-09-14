輝瑞（Pfizer）董事長暨執行長博爾拉（Albert Bourla）周日表示，如果獲得安全與有效的證明，輝瑞的新冠狀病毒疫苖可能在今年底之前配送給美國人。

博爾拉接受媒體訪問時表示，輝瑞應該能在10月底以前，取得美國食藥管理局（FDA）所需之疫苖最後階段試驗的關鍵數據，如果FDA批准該疫苖，輝瑞準備出貨數十萬劑。

美國衛生官員與製藥公司已經砸下重金投入各研發階段，以加速新冠狀病毒候選疫苖的開發，即使這些努力最後可能徒勞無功，一旦疫苖證明不具效果或缺之安全性。

輝瑞與德國同業BioNTech合作研發新冠狀病毒疫苖，依據「極速行動計畫」（Operation Warp Speed），美國政府7月宣布，如果獲得安全與有效的證明，將支付這兩家藥廠19.5億美元生產與出貨1億劑其研發的疫苖。

博爾拉周日表示，輝瑞已經投資15億美元於此款候選疫苖的研發，如果疫苖無法發揮作用，將令公司財務陷入「痛苦」，但他表示：「就是資金而已，並不會讓公司破產，儘管會很痛苦。」

(時報資訊)