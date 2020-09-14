代理摩斯漢堡的安心（1259）響應農委會農糧署「大糧倉計畫」，支持協助經國管理暨健康學院12日舉辦的「農情厚意、不可限糧」五穀雜糧米漢堡競賽，希望能讓更多學生跟餐廳廚師認識國產雜糧，進而在未來餐點中發想使用，共同為提升糧食自給率盡心力。

農糧署推動「大糧倉計畫」推廣國產雜糧作物，提倡種植有機、產銷履歷雜糧，希望提升台灣國產雜糧的糧食自給率提升。而安心長期與經國管理暨健康學院為產學合作夥伴，每年均有多名優秀學生至摩斯漢堡實習，讓安心有機會培育出許多優質幹部。

安心財務長暨發言人施啟寅此次代表出席競賽，頒發1名特金獎1萬元、2名金獎各6000元獎學金及獎牌，鼓勵同學製作出創意又美味的五穀雜糧米漢堡，不僅推廣國產雜糧作物，更將在校學習到的食材原理、料理技術與業界接軌，發展出消費者喜愛又健康的產品。

安心對培育餐飲青年人才不遺餘力，每年與多所大專院校合作，希望幫助青年學子能更順利地從學校銜接職場，盡早養成專業職能，近年來持續擴大實施與大專院校的建教合作專案，去年合作的大專院校系所年增達12家。

為留住優秀人才、使其成為未來生力軍，安心推出多項優渥福利，吸引建教生畢業後繼續留任，如留任獎金、轉任獎金，通過檢定考即予以調薪、部分職級當月出勤固定時數享有獎金，並享有與正職員工相同福利。

同時，安心長期支持台灣在地小農，以蔬果類的蕃茄及檸檬為主要合作產品，自2015年開始長期與「鄰鄉良食」等社會企業合作，透過定期定量長期採購製作成美味餐點，保障小農收入，同時提供顧客安心安全的食材。

安心自2017年起連3年榮獲經濟部中小企業處舉辦的Buying Power社會創新採購獎首獎殊榮，並在8月力邀台南、高雄、屏東3大縣市鄉鎮農漁會北上展售與通路促成媒合，以企業品牌力量帶頭，實際行動採購消費在地農漁特產。

(時報資訊)